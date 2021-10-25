Kanpur News: संदिग्ध परिस्थितियों में धमाके से दो किशोरियां झुलसीं, हालत गंभीर

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सुभाष नगर निवासी इरशाद के मुताबिक उसकी भांजी पलक (14) पुत्री अंसार अली और भतीजी साजिया (17) पुत्री शमशाद टीन शेड के नीचे खाना बना रही थीं। इसी दौरान अचानक तेज धमाका हुआ। धमाके की चपेट में आने से दोनों किशोरियां गंभीर रूप से झुलस गईं। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए।सूचना पर शिवली पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच-पड़ताल शुरू की। घटना के कारण को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। परिजनों की ओर से इदरीश ने बाहर से किसी व्यक्ति द्वारा कुछ फेंके जाने की आशंका जताई है। पुलिस इस पहलू समेत अन्य संभावनाओं की जांच कर रही है।शिवली थाने के अपराध निरीक्षक शीलेंद्र कुमार ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।