Kanpur News: गोली मारकर हत्या करने के मामले में दो को 10 साल की कैद

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घाटमपुर थाना क्षेत्र के पड़री लालपुर निवासी योगेंद्र सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि भाई शैलेंद्र सिंह की सात सितंबर 2013 की रात घर के बाहर लेटे थे। रात तीन बजे के करीब गांव के राज किशोर मिश्रा व दिनेश तिवारी को एक घर से चोरी कर भागते हुए दिखे। इस पर भाई ने उन्हें टोक दिया। इस पर गुस्साए दिनेश ने तमंचे से भाई के शैलेंद्र सिंह को गोली मार दी थी। इलाज के दौरान शैलेंद्र की मौत हो गई।इस मामले में पुलिस ने आरोपी दिनेश तिवारी को गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे रिमांड पर लिया। 14 दिसंबर 2013 को उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया था। इसके साथ ही दोनों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किए थे। मंगलवार को अदालत ने वादी व गवाहों के बयानों, अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त राज किशोर मिश्रा व दिनेश तिवारी को 10-10 साल की सजा सुनाई। साथ ही पर 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।