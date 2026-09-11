Kanpur News: मुठभेड़ में दुष्कर्म के दो आरोपी गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

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सीओ सदर संजय सिंह ने बताया कि गजनेर थानाध्यक्ष ने मुखबिर की सूचना पर टीम के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कटेठी-गजनेर मार्ग पर घेराबंदी कर गिरफ्तार करने का प्रयास किया। इस दौरान आरोपियों की ओर से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई। पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में अनिल सिंह दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया। वहीं, उसके साथी कालका प्रसाद को दौड़ाकर पकड़ लिया गया।आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस, 660 रुपये बरामद हुए। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन दोनों ने 14 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। मामले में प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी पर वह गांव से बाहर भागने के लिए निकले थे। रास्ते में पुलिस के घेर लेने पर बचने के लिए फायरिंग की लेकिन फिर भी पकड़े गए।बता दें कि बुधवार को आरोपियों के गांव की महिला ने गजनेर थाना में दोनों के खिलाफ उसकी 14 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि बेटी को रोटी बनाने के बहाने बुलाकर दोनों ने गांव के बाहर दुष्कर्म किया। बेटी के गर्भवती होने पर जानकारी हुई। जांच कराई तो बेटी आठ माह की गर्भवती निकली। पूछने पर बेटी ने अपनी आपबीती बताई। सीओ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। वहां से दोनों को जेल भेजा गया है।