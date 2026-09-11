कानपुर: गंगा स्नान से लौट रहे यात्रियों की कार भिड़ी, यश कोठारी चौराहे पर करीब दर्जनभर लोग चुटहिल

पुलिस ने हटवाईं क्षतिग्रस्त कारें

हादसे के बाद ईको कार चालक मनीष कार को मौके पर छोड़कर भाग निकला। सूचना मिलने पर बिठूर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। दुर्घटना के बाद दोनों कारें सड़क पर खड़ी होने से यातायात प्रभावित होने लगा था। बिठूर पुलिस ने दोनों वाहनों को सड़क के किनारे करवाया, जिसके बाद यातायात व्यवस्था सामान्य हो सकी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।







