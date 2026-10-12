Kanpur News: रंजिश में दो भाइयों को घेरा, छोटे भाई के पेट में मारी गोली

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नाला रोड खलवा निवासी शादाब आलम ने पुलिस को बताया कि 10 अक्तूबर की रात करीब दो बजे खाना खाने के बाद वह टहलने निकले थे। घर के पास उनका छोटा भाई शहजाद भी टहल रहा था। उसी दौरान कंघी मोहाल की ओर से बाइक पर आए दादा मियां चौराहा निवासी दयान, चमनगंज निवासी रियाज उर्फ खटोला और सलमान उर्फ काना ने रंजिश में गालीगलौज शुरू कर दी। दोनों भाई बचने के लिए बर्फखाना मस्जिद की ओर भागे, लेकिन आरोपियों ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया और पीटने लगे।आरोप है कि सलमान और दयान के कहने पर रियाज ने तमंचा निकालकर शहजाद को गोली मार दी। गोली लगने से वह लहूलुहान होकर अचेत हो गया। शादाब ने 112 पर सूचना दी। इसके बाद वह फहीम अहमद और जैद के साथ शहजाद को हैलट ले गए। एडीसीपी सेंट्रल डॉ. अर्चना सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर एक आरोपी को असलहे के साथ गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश में टीमें लगाई गई हैं।मई 2023 में मूलगंज निवासी सानिश ने सलमान उर्फ काना समेत नौ लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि मो. सैफ उर्फ भोलू की गोली मारकर हत्या की गई थी। इस मामले की सुनवाई फिलहाल कोर्ट में चल रही है।