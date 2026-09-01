कानपुर: कैंट हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, दो सगे भाई गिरफ्तार; तीसरे आरोपी पर भी कसा शिकंजा

पुलिस की जांच में सामने आया है कि घटना में आरोपियों के साथ एक अन्य व्यक्ति की भी भूमिका रही है। वहीं, तीसरे आरोपी अंशु के भी गिरफ्तार होने की चर्चा है। हालांकि पुलिस की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस को घटना से जुड़े दो अन्य अज्ञात आरोपियों के भी शामिल होने का संदेह है।

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