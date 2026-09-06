कानपुर: दवा व्यापारी हत्याकांड में दो आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ के बाद कल्याणपुर पुलिस की कार्रवाई
Kanpur News: कल्याणपुर थाना क्षेत्र में 63 वर्षीय दवा व्यापारी विनीत मिनोचा की हत्या के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस से हुई मुठभेड़ के बाद की गई।
विस्तार
दवा व्यापारी की हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। हत्या की सूचना मिलने के बाद कल्याणपुर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। इसी दौरान पुलिस टीम की आरोपियों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब वारदात से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी जुटा रही है।
आरोपियों की तलाश में जुटी थी पुलिस
विनीत मिनोचा की हत्या के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी थी। पुलिस टीमों ने घटना से जुड़े सुराग जुटाए और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी। इसी कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। दोनों आरोपियों से पूछताछ कर हत्या की वजह और वारदात में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस घटना में इस्तेमाल सामान की बरामदगी के प्रयास भी कर रही है। मामले की जांच जारी है।