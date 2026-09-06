कानपुर: दवा व्यापारी हत्याकांड में दो आरोपी गिरफ्तार, मुठभेड़ के बाद कल्याणपुर पुलिस की कार्रवाई

आरोपियों की तलाश में जुटी थी पुलिस

विनीत मिनोचा की हत्या के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी थी। पुलिस टीमों ने घटना से जुड़े सुराग जुटाए और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी। इसी कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। दोनों आरोपियों से पूछताछ कर हत्या की वजह और वारदात में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस घटना में इस्तेमाल सामान की बरामदगी के प्रयास भी कर रही है। मामले की जांच जारी है।







