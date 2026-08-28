फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Truck Hits BSc Student on Agra-Kanpur Highway, Dies on the Spot in Etawah

इटावा में हाईवे पर हादसा, ट्रक की चपेट में आए बीएससी छात्र की मौत

Fri, 28 Aug 2026 12:23 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,इटावा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,इटावा Published by: प्रसून शुक्ला Updated Fri, 28 Aug 2026 12:23 PM IST
सार

Etawah News: आगरा-कानपुर नेशनल हाईवे पर गुरुवार शाम तेज रफ्तार ट्रक ने पैदल जा रहे बीएससी छात्र को टक्कर मार दी। हादसे में छात्र की मौके पर ही मौत हो गई।

विज्ञापन
Truck Hits BSc Student on Agra-Kanpur Highway, Dies on the Spot in Etawah
फाइल फोटो आशीष मिश्रा - फोटो : amar ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

घटना फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र के अड्डा गूलर के पास हुई। हादसे की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। अशोक नगर गली नंबर चार निवासी अश्वनी मिश्रा ने बताया कि उनके छोटे भाई आशीष मिश्रा (25) बीएससी फाइनल वर्ष के छात्र थे।

विज्ञापन

गुरुवार शाम वह घर से पैदल टहलने के लिए निकले थे। अड्डा गूलर के पास आगरा-कानपुर नेशनल हाईवे पार करते समय तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आशीष सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर मौके से भागने का प्रयास करने लगा। आसपास के लोगों ने पुलिस और परिजनों को घटना की सूचना दी। कुछ ही देर में परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए। आशीष की मौत की खबर मिलते ही घर में चीख-पुकार मच गई।

विज्ञापन

सूचना पर फ्रेंड्स कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने हादसे में शामिल ट्रक को कब्जे में ले लिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस हादसे की वजह और चालक की भूमिका की जांच कर रही है। परिजनों के अनुसार आशीष पढ़ाई में अच्छे थे और बीएससी फाइनल वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे। उनकी मौत से परिवार में मातम पसरा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed