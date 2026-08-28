इटावा में हाईवे पर हादसा, ट्रक की चपेट में आए बीएससी छात्र की मौत

सूचना पर फ्रेंड्स कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने हादसे में शामिल ट्रक को कब्जे में ले लिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस हादसे की वजह और चालक की भूमिका की जांच कर रही है। परिजनों के अनुसार आशीष पढ़ाई में अच्छे थे और बीएससी फाइनल वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे। उनकी मौत से परिवार में मातम पसरा है।