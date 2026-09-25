Kanpur News: कानपुर से मूंदरा पोर्ट तक जल्द चलेगी ट्रेन, एयरपोर्ट से कार्गो सेवा की तैयारी

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मुख्य अतिथि निदेशक कॉनकॉर (अंतरराष्ट्रीय विपणन एवं परिचालन) विजय कुमार सिंह ने बताया कि देश में कंटेनर निर्माण की दिशा में पहल शुरू की गई है। कॉनकॉर की बाजार हिस्सेदारी 55 प्रतिशत है, जिसे बढ़ाने का प्रयास जारी है। निगम के वर्तमान में 68 टर्मिनल हैं और इनकी संख्या बढ़ाकर 100 करने का प्रस्ताव है। कानपुर में लॉजिस्टिक्स का बड़ा बाजार है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मुंबई स्थित जेएनपीटी से जुड़ाव पूरा होने से कंटेनर ट्रेनों का संचालन सुचारु हुआ है।उन्होंने बताया कि जेएनपीटी और मूंदरा पोर्ट से डबल डेकर कंटेनर ट्रेन सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इससे अधिक कंटेनरों का परिवहन संभव होगा और पारगमन समय व लागत में कमी आएगी। कॉनकॉर के पास 450 रेक, मशीनें, ट्रेलर और पर्यावरण हितैषी एलएनजी ट्रेलर सहित बुनियादी ढांचा है। खाद्य उत्पादों के लिए प्रशीतित कंटेनरों की उपलब्धता बढ़ाई जा रही है। सीमेंट के परिवहन के लिए विशेष कंटेनर तैयार कराए जाएंगे। एमएसएमई और किसानों के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने पर भी जोर है।सिंह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर लॉजिस्टिक्स कारोबार पर पड़ता है। होर्मुज जलडमरूमध्य में अनिश्चितता के कारण माल की आवाजाही प्रभावित हुई है। इसके बावजूद ऐसी बाधाओं के बीच सेवाओं को बेहतर बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। कॉनकॉर आंतरिक रेल परिवहन और आयात-निर्यात के साथ शिपिंग क्षेत्र पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है।कॉनकॉर के उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रमुख पुष्प राज सिंह ने कानपुर से दादरी होते हुए मूंदरा पोर्ट के लिए जल्द ट्रेन चलाने के प्रयास की जानकारी दी। मुख्य महाप्रबंधक तुगलकाबाद ऋतु शर्मा ने बताया कि ट्रेड मीट का उद्देश्य उद्यमियों की समस्याएं जानकर उनका समाधान करना है। एपीडा के शुभम राय ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादों का कारोबार बढ़ा है। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कॉनकॉर ने एपीडा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कॉनकॉर के आईसीडी जूही के मुख्य प्रबंधक सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी ने बताया कि यहां प्रशीतित कंटेनरों के संचालन की सभी सुविधाएं हैं। जेएनपीटी के लिए हर दूसरे दिन ट्रेन चलती है और इसे प्रतिदिन संचालित करने का प्रयास है।रेलवे के उप मुख्य यातायात प्रबंधक आकांशु गोविल ने लॉजिस्टिक्स को आपसी सहयोग का क्षेत्र बताया। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गनाइजेशन के उत्तर प्रदेश प्रमुख आलोक श्रीवास्तव ने कहा कि बेहतर लॉजिस्टिक्स सेवा से निर्यात बढ़ेगा। ट्रेड मीट में कॉनकॉर, रेलवे, सीमा शुल्क विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, निर्यातक और कारोबारी मौजूद रहे।