कानपुर: जाजमऊ पुल के डायवर्जन ट्रायल के दूसरे दिन भी चौतरफा जाम, सरैया में फंसी एंबुलेंस; बढ़ाया गया पुलिसबल

नवीन गंगापुल पर भी लगी वाहनों की कतार

नवीन गंगापुल तिराहे पर सुबह और शाम करीब एक-एक घंटे जाम की स्थिति रही। डायवर्जन के कारण वैकल्पिक मार्गों पर वाहनों का दबाव बढ़ने से कई स्थानों पर यातायात धीमा रहा। स्थिति को देखते हुए मुख्य चौराहों पर पुलिस बल बढ़ाया गया है। सीओ यातायात प्रदीप मौर्य ने बताया कि उन्नाव के गदनखेड़ा, बदरका, मरहला और सरैया रेलवे क्रॉसिंग मार्ग पर जाम न लगे, इसके लिए दूसरे दिन व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सभी स्थानों पर अतिरिक्त स्टाफ लगाया गया है। मरहला चौराहे पर विशेष फोकस रखा जा रहा है।