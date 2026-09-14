उन्नाव: बालामऊ रेलवे ट्रैक पर पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली, गनीमत रही नहीं थी कोई ट्रेन; बचा बड़ा हादसा

क्रॉसिंग के पास पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली

बताया गया कि लकड़ी का बुरादा लेकर जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली मेथीटीकुर क्रॉसिंग के पास अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रॉली पलटने के बाद उसमें लदा बुरादा सड़क और रेलवे ट्रैक के आसपास फैल गया। घटना के समय ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं होने के कारण राहत रही। रेलवे कर्मचारियों और अन्य संबंधित लोगों ने मौके पर पहुंचकर ट्रॉली हटाने की कार्रवाई शुरू की, ताकि रेल यातायात प्रभावित न हो।