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उन्नाव: बालामऊ रेलवे ट्रैक पर पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली, गनीमत रही नहीं थी कोई ट्रेन; बचा बड़ा हादसा

Mon, 14 Sep 2026 09:57 PM IST
प्रसून शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला,उन्नाव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,उन्नाव Published by: प्रसून शुक्ला Updated Mon, 14 Sep 2026 09:57 PM IST
सार

Unnao News: उन्नाव-बालामऊ रेलमार्ग पर मेथीटीकुर क्रॉसिंग के पास बुधवार रात लकड़ी का बुरादा लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलट गई। हादसे के बाद ट्रॉली रेलवे ट्रैक के पास पलटने से आवागमन प्रभावित होने की स्थिति बन गई।

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Tractor-Trolley Carrying Wood Dust Overturns at Methitikur Railway Crossing in Unnao
बालामऊ रेलवे ट्रैक पर पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली - फोटो : amar ujala

विस्तार
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गनीमत रही कि रात के समय इस रूट पर कोई ट्रेन नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। हादसे की सूचना मिलते ही संबंधित कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। ट्रैक के आसपास पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। बुरादा भी आसपास बिखर गया, जिसे हटाया जा रहा है।

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क्रॉसिंग के पास पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली

बताया गया कि लकड़ी का बुरादा लेकर जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली मेथीटीकुर क्रॉसिंग के पास अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रॉली पलटने के बाद उसमें लदा बुरादा सड़क और रेलवे ट्रैक के आसपास फैल गया। घटना के समय ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं होने के कारण राहत रही। रेलवे कर्मचारियों और अन्य संबंधित लोगों ने मौके पर पहुंचकर ट्रॉली हटाने की कार्रवाई शुरू की, ताकि रेल यातायात प्रभावित न हो।

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हादसे के बाद हटाया जा रहा सामान

पलटी ट्रैक्टर-ट्रॉली को मौके से हटाने के साथ ही बिखरे लकड़ी के बुरादे को भी हटाया जा रहा है। कर्मचारियों की कोशिश है कि ट्रैक को जल्द से जल्द पूरी तरह साफ कर रेल संचालन के लिए सुरक्षित किया जा सके। हादसे के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल मौके पर ट्रैक्टर-ट्रॉली हटाने का काम जारी है।

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