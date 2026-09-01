कन्नौज में आफत की बारिश: जलमग्न हुए कई मोहल्ले, तिर्वा क्रॉसिंग में घरों में घुसा पानी, जनजीवन अस्त-व्यस्त
Kannauj News: तिर्वा क्रॉसिंग के पास स्थित कृष्णा नगर और अकबरपुर सराय घाघ समेत पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। कई वर्षाें बाद हुई इस मूसलाधार बारिश के चलते दर्जनों घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोग अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर हैं।
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कन्नौज में हुई मूसलाधार बारिश ने एक ओर जहां लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत दिलाई है। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका परिषद के जल निकासी के दावों की पूरी तरह पोल खोलकर रख दी है। भारी बारिश के चलते शहर के कई निचले इलाके और गली-मोहल्ले पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया है।
सबसे बुरा हाल तिर्वा क्रॉसिंग के पास स्थित कृष्णा नगर और अकबरपुर सराय घाघ क्षेत्र का है, जहां बारिश का पानी सड़कों पर कई फीट ऊपर तक बह रहा है। देखते ही देखते जलभराव इतना बढ़ गया कि नालों और सड़कों का पानी लोगों के घरों के भीतर तक घुस गया। लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं।
नगर पालिका के दावों की खुली पोल
स्थानीय निवासियों में नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश देखा जा रहा है। उनका कहना है कि मानसून से पहले नालों की सफाई और जल निकासी के बड़े-बड़े दावे किए गए थे, लेकिन पहली ही भारी बारिश ने व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ा दीं।