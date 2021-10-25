Kanpur News: आज के कार्यक्रम
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 30 Nov 2026 01:04 AM IST
Updated Mon, 30 Nov 2026 01:04 AM IST
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आसमान में हल्की बदली रहेगी। सुबह गुलाबी ठंड के साथ धुंध दिखाई देने के आसार हैं। बारिश की संभावना नहीं है।
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अधिकतम तापमान
26.2 डिग्री सेल्सियस
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न्यूनतम तापमान
9.0 डिग्री सेल्सियस
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सूर्योदय 06:38 बजे सुबह
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सूर्यास्त 05:15 बजे सायं
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रोजगार मेला
- भोगनीपुर आईटीआई में रोजगार मेला सुबह 9:30 बजे
दिव्यांग बोर्ड में स्क्रीनिंग
-माती में सीएमओ कार्यालय परिसर में दिव्यांग बोर्ड में स्क्रीनिंग सुबह 10 बजे
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हित चिंतन अभियान
- शिवली में विहिप व बजरंग दल की ओर से हित चिंतन अभियान सुबह 10 बजे
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श्रीमद्भागवत कथा
- रसधान में आचार्य पीयूष की ओर से श्रीमद्भागवत कथा का वर्णन दोपहर 2 बजे
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9368724171
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अधिकतम तापमान
26.2 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम तापमान
9.0 डिग्री सेल्सियस
सूर्योदय 06:38 बजे सुबह
सूर्यास्त 05:15 बजे सायं
रोजगार मेला
- भोगनीपुर आईटीआई में रोजगार मेला सुबह 9:30 बजे
दिव्यांग बोर्ड में स्क्रीनिंग
-माती में सीएमओ कार्यालय परिसर में दिव्यांग बोर्ड में स्क्रीनिंग सुबह 10 बजे
हित चिंतन अभियान
- शिवली में विहिप व बजरंग दल की ओर से हित चिंतन अभियान सुबह 10 बजे
श्रीमद्भागवत कथा
- रसधान में आचार्य पीयूष की ओर से श्रीमद्भागवत कथा का वर्णन दोपहर 2 बजे
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