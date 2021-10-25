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अधिकतम तापमान

26.2 डिग्री सेल्सियस

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न्यूनतम तापमान

9.0 डिग्री सेल्सियस

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सूर्योदय 06:38 बजे सुबह

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सूर्यास्त 05:15 बजे सायं

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रोजगार मेला

- भोगनीपुर आईटीआई में रोजगार मेला सुबह 9:30 बजे

दिव्यांग बोर्ड में स्क्रीनिंग

-माती में सीएमओ कार्यालय परिसर में दिव्यांग बोर्ड में स्क्रीनिंग सुबह 10 बजे

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हित चिंतन अभियान

- शिवली में विहिप व बजरंग दल की ओर से हित चिंतन अभियान सुबह 10 बजे

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श्रीमद्भागवत कथा

- रसधान में आचार्य पीयूष की ओर से श्रीमद्भागवत कथा का वर्णन दोपहर 2 बजे

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9368724171

आसमान में हल्की बदली रहेगी। सुबह गुलाबी ठंड के साथ धुंध दिखाई देने के आसार हैं। बारिश की संभावना नहीं है।