Kanpur News: महापर्व के तीन दिन शेष... छठ पूजा घाटों पर गंदगी

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उन्होंने कहा कि छठ महापर्व में अब तीन दिन ही शेष हैं। उन्होंने जिलाधिकारी, नगर आयुक्त व नगर निगम के अधिकारियों से सफाई कराने के साथ ही पर्याप्त लाइटें लगवाने की मांग की है। इस दौरान डॉ. आनंद झा, बिल्लू सिंह, छोटे लाल, अभिमन्यु यादव, अरविंद सिंह, महेंद्र तिवारी, करन, अजय, छोटू आदि मौजूद रहे। विज्ञापन

उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अपील की कि किसी भी छठ पूजा घाट पर साफ-सफाई, बिजली, आदि की समस्या हो तो भोजपुरी महासभा व केंद्रीय छठ पूजा समिति की हेल्पलाइन नंबर- 8052787878 पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व में अब तीन दिन ही शेष हैं। उन्होंने जिलाधिकारी, नगर आयुक्त व नगर निगम के अधिकारियों से सफाई कराने के साथ ही पर्याप्त लाइटें लगवाने की मांग की है। इस दौरान डॉ. आनंद झा, बिल्लू सिंह, छोटे लाल, अभिमन्यु यादव, अरविंद सिंह, महेंद्र तिवारी, करन, अजय, छोटू आदि मौजूद रहे।उन्होंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अपील की कि किसी भी छठ पूजा घाट पर साफ-सफाई, बिजली, आदि की समस्या हो तो भोजपुरी महासभा व केंद्रीय छठ पूजा समिति की हेल्पलाइन नंबर- 8052787878 पर संपर्क कर सकते हैं।

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कानपुर। भोजपुरी महासभा व केंद्रीय छठ पूजा समिति के अध्यक्ष संतोष सिंह गहमरी ने मंगलवार को शहर के विभिन्न छठ पूजा घाटों का दौरा किया। उन्होंने रतनपुर छठ पूजा घाट पर नहर और बेदियों पर गंदगी देख चिंता जताई। विजयनगर से अरमापुर की ओर जाने वाले मार्ग पर नहर के दूसरी तरफ बेदियों पर भी सफाई की स्थिति बेहद खराब मिली।