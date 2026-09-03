कानपुर: कैंट हत्या मामले में फरार तीसरा नामजद आरोपी गिरफ्तार, झाड़ी बाबा ओवरब्रिज के पास से पकड़ा
Kanpur News: कैंट थाना क्षेत्र के सत्ती चौरा में रविवार को हुई महिला चांदनी की हत्या के मामले में फरार चल रहे तीसरे नामजद आरोपी अंशु निषाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
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पुलिस ने आरोपी को बुधवार देर रात झाड़ी बाबा ओवरब्रिज के पास से पकड़ा। थाना प्रभारी अरविंद राय के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी अंशु निषाद हत्या के मामले में नामजद था और घटना के बाद से फरार चल रहा था। वह मामले में जेल भेजे गए आरोपी विनोद निषाद का चचेरा भाई है।
पुलिस के अनुसार, महिला की हत्या के मामले में विनोद निषाद और उसके सगे भाई संतोष निषाद को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अब तीसरे नामजद आरोपी अंशु निषाद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना में फरार चल रहे दो अन्य अज्ञात आरोपियों की भी भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस उनकी पहचान और घटना में संलिप्तता के संबंध में साक्ष्य जुटा रही है।