कानपुर: कैंट हत्या मामले में फरार तीसरा नामजद आरोपी गिरफ्तार, झाड़ी बाबा ओवरब्रिज के पास से पकड़ा

पुलिस के अनुसार, महिला की हत्या के मामले में विनोद निषाद और उसके सगे भाई संतोष निषाद को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अब तीसरे नामजद आरोपी अंशु निषाद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना में फरार चल रहे दो अन्य अज्ञात आरोपियों की भी भूमिका की जांच की जा रही है। पुलिस उनकी पहचान और घटना में संलिप्तता के संबंध में साक्ष्य जुटा रही है।