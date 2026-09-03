कानपुर: निजी भूमि पर बने पिलर जेसीबी से ढहाए, सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाला भी गिरफ्तार, होगा वृक्षारोपण
Kanpur News: घाटमपुर कस्बे में प्रशासन ने भूमि विवाद और अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम अविचल प्रताप सिंह और तहसीलदार ओम प्रकाश ने मौके पर खड़े होकर जेसीबी से निजी भूमि पर बने पिलर हटवाकर जमीन स्वामी को कब्जा दिलाया।
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कानपुर के घाटमपुर कस्बे में निजी भूमि पर ब्लॉक द्वारा बनवाई गई इंटरलॉकिंग को पूर्व में हटवाने के बाद बुधवार को एसडीएम अविचल प्रताप सिंह व तहसीलदार ओम प्रकाश ने खडे होकर बने पिलर भी जेसीबी से हटवा कर कब्जा दिलाया। वहीं, एक अन्य प्रकरण में सरकारी भूमि पर कब्जे करने वाले को पुलिस के हवाले कर दिया गया।
पतारा निवासी ओम नारायण की निजी जमीन पर ब्लॉक प्रमुखी कोटे से इंटरलॉकिंग बनी थी, जिसे जांच व पत्राचार के बाद हटाया गया था। उसके पिलर बचे थे, उसे भी आज हटवाकर कब्जा दे दिया गया। वहीं सरकारी भूमि पर भी कब्जा करने वाले मुश्ताक अहमद को मौके से ही पुलिस कस्टडी में देकर थाने भेजा गया।
भूमि पर वृक्षारोपण संपन्न हो जाएगा
इसी तरह सरकारी व अन्य भूमिधरी के बीच विवाद के मामले में एसडीएम व तहसीलदार ने राजस्व टीम के साथ सीमांकन कराकर निस्तारण किया। सरकारी भूमि पर जेसीबी से खुदवाकर ग्राम सभा व वनविभाग को वृक्षारोपण के लिए दे दी गई। एसडीएम ने बताया कि गुरुवार को उक्त भूमि पर वृक्षारोपण संपन्न हो जाएगा। बताया कि कमजोर व्यक्तियों की निजी भूमियों को अवैध तरीके से हड़पने वाले लोगों पर भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।