Kanpur News: सेवानिवृत्त शिक्षक के घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी

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मोहल्ला के संजय त्रिवेदी, बउआ त्रिवेदी व उमेश तिवारी आदि ने बताया कि रिटायर्ड शिक्षक महेश तिवारी अपनी पत्नी मंजू तिवारी के साथ पालीवाल नगर में रहते हैं। उनकी दो बेटियां हैं। 17 अगस्त को दंपती विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में कर्नल के पद पर तैनात दामाद अवनीश शुक्ला व बेटी रेशु शुक्ला के यहां घूमने गए थे। घर में किराये पर कानपुर नगर निवासी शिक्षक एकता गुप्ता अपने बच्चों के साथ रहती हैं।एकता गुप्ता ने बताया कि सोमवार को स्कूल में बच्चों का कार्यक्रम था, इसलिए बच्चों को लेकर स्कूल गई थीं। नहीं तो वैसे बच्चे घर पर ही रहते हैं। दोपहर तीन बजे स्कूल से आने पर मेन गेट का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखने पर सेवानिवृत्त शिक्षक की अलमारी का लॉक टूटा मिला। इस पर गृहस्वामी को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने फोन से बात कर जानकारी ली तो महेश तिवारी ने अलमारी में कुछ नकदी व कीमती जेवरात होने की जानकारी दी है।थानाध्यक्ष सुधीर भारद्वाज ने बताया कि घटना की सूचना मौके पर फॉरेंसिक टीम बुला कर साक्ष्य संकलन किए गए हैं। गृहस्वामी के आने के बाद ही चोरी गए सामान के बारे में जानकारी हो सकेगी। सीसीटीवी फुटेज चेक करने में एक स्कूटी से बंद घर की ओर आते हुए तीन युवक दिखाई पड़े हैं। उनके बारे में पता लगाया जा रहा है।