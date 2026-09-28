Kanpur News: 24 घंटे में चोरी का खुलासा, माल बरामद

विज्ञापन

कानपुर। सीसामऊ पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरी का खुलासा 24 घंटे में कर सीसामऊ बाजार निवासी कृष्णा सोनकर को गिरफ्तार किया है। कब्जे से चोरी के पांच टच स्क्रीन मोबाइल फोन बरामद किए। थाना प्रभारी राकेश सिंह ने बताया कि शातिर ने 26 सितंबर को पेशकार का हाता निवासी वैशाली के घर से चोरी की थी। कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेजा गया। (संवाद)