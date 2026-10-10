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Kanpur News: पीडीए समाज एकजुट होकर लड़े अधिकारों की लड़ाई

Sat, 10 Oct 2026 02:36 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 02:36 AM IST
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The PDA community must unite and fight for its rights.
कानपुर। सपा ग्रामीण की ओर से शुक्रवार को कल्याणपुर और बिल्हौर विधानसभा क्षेत्रों में कुशवाहा समाज की पीडीए जन पंचायतें आयोजित की गईं। मुख्य अतिथि एटा के सांसद देवेश शाक्य ने पीडीए समाज से लोकतंत्र की रक्षा, वोट चोरी रोकने और संविधान के सम्मान के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और समाज के पीड़ित, दुखी व अपमानित लोगों से अपने अधिकारों की लड़ाई मिलकर लड़ने की अपील की।
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2027 के विधानसभा चुनाव में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेने को कहा। कल्याणपुर की जन पंचायत की अध्यक्षता सपा ग्रामीण जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक मुनींद्र शुक्ला ने की। संचालन विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने किया। पूर्व विधायक सतीश निगम विशिष्ट अतिथि रहे। बिल्हौर में आयोजित जन पंचायत की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष विनय यादव ने की जबकि संचालन जिला महासचिव जितेंद्र कटियार ने किया।
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