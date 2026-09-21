Kanpur News: जमीन पैमाइश के बाद भी कब्जा नहीं छोड़ रहा विपक्षी

विज्ञापन

तालग्राम। भवानी सराय गांव में जमीन की पैमाइश होने के बाद भी विपक्षी द्वारा कब्जा न छोड़ने का आरोप लगाकर कर किसान ने एसडीएम और थाना प्रभारी से सोमवार को शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। भवानीसराय निवासी गनेश ने बताया कि उसकी जमीन पर दो लोगों ने कब्जा कर लिया है। मामले में राजस्व विभाग की ओर से पुलिस की मौजूदगी में जमीन की पैमाइश कराई गई थी। अवैध कब्जाधारकों ने दो दिन में खाली करने का समय मांगा था। आरोप है कि पैमाइश के बाद जमीन उसके हिस्से में होने के बावजूद विपक्षी ने कब्जा नहीं छोड़ा। विरोध करने पर गालीगलौज और झगड़ा करने पर आमादा हो जाते हैं। थाना प्रभारी रंजना पांडेय का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच कराकर कार्रवाई जाएगी।