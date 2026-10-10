Kanpur News: बॉस्केटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन मैदान में दिखा रोमांच

विज्ञापन

जिला क्रीड़ाधिकारी नीलम सिद्दकी ने बताया कि सुबह की पहली पाली में हुए मुकाबले में लखनऊ की टीम ने एकतरफा खेल दिखाते हुए अयोध्या को 29-00 से पराजित किया। जबकि दूसरे मैच में आगरा ने प्रयागराज को 20-10 के अंतर से हराया। वहीं तीसरे मुकाबले में अलीगढ़ की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए सहारनपुर को 14-00 से मात दी। चौथे मैच में वाराणसी ने अयोध्या को 18-06 से हराया। पांचवें मैच में गोरखपुर ने बरेली के खिलाफ एकतरफा मुकाबला खेलते हुए 20-00 से जीत दर्ज की, जबकि छठे मैच में बस्ती की टीम ने चित्रकूट को 10-00 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई।बताया कि दूसरी पाली के मुकाबले में मेजबान कानपुर मंडल की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आजमगढ़ को 10-02 से शिकस्त दी। वहीं, एक अन्य कड़े मुकाबले में मिर्जापुर ने आगरा को 15-04 से हराया। मेरठ ने सहारनपुर की टीम को 20-02 से मात देकर अपनी श्रेष्ठता साबित की। दिन के अंतिम और रोमांचक मैच में वाराणसी ने लखनऊ को 23-14 के अंतर से हराकर जीत दर्ज की। कहा प्रतियोगिता के अंतर्गत शनिवार को सुबह 6:30 बजे से प्री-क्वार्टर फाइनल और क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। सभी विजेता टीमों के बीच अगले दौर में पहुंचने के लिए कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी।