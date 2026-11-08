आज शाम 5:37 से 7:34 बजे तक घरों में लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त

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उन्होंने कहा कि दिवाली केवल दीप जलाने का त्योहार नहीं, बल्कि जीवन में सकारात्मकता और सद्भाव का प्रकाश फैलाने का पर्व है। पूजन से पहले घर की अच्छी तरह सफाई करें और पूजा स्थल को सजाएं। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने के साथ जरूरतमंदों की सहायता भी करें। उन्होंने कहा कि ग्रह-नक्षत्रों की अनुकूलता के साथ अच्छे कर्म, सकारात्मक सोच और परिश्रम भी सफलता के लिए आवश्यक हैं। ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज कुमार के अनुसार अमावस्या तिथि रविवार सुबह 11:29 बजे शुरू होकर सोमवार सुबह 11:27 बजे तक रहेगी। रविवार को दिवाली मनाई जाएगी, जबकि सोमवार को सोमवती अमावस्या पर स्नान-दान का महत्व रहेगा। दिवाली पर प्रतिष्ठानों, घरों और महानिशा पूजन के लिए अलग-अलग लग्न निर्धारित हैं।लक्ष्मी पूजन के तीन शुभ मुहूर्तव्यावसायिक प्रतिष्ठानों में : कुंभ लग्न दोपहर 1:00 से 2:31 बजे तक।घरों में पूजन : प्रदोष काल का स्थिर वृष लग्न शाम 5:37 से 7:34 बजे तक।महानिशा पूजन : सिंह लग्न रात 12:05 से 2:19 बजे तक।समृद्धि के लिए करें ये उपायशाम को मुख्य द्वार पर घी के दीपक जलाएं।माता लक्ष्मी और गणेशजी का विधि-विधान से पूजन करें।मां लक्ष्मी को कमल और लाल पुष्प अर्पित करें।पूजन के दौरान 11 या 21 दीपक जलाएं।घर के मंदिर और तुलसी के पास दीपक जलाएं।पूजा के अंत में सुख-शांति और समृद्धि की प्रार्थना करें।सभी 12 राशियों का हालमेष : धन लाभ और कार्यों में सफलता के योग।वृषभ : आर्थिक स्थिति में सुधार व परिवार में सुख शांति होगी।मिथुन : व्यापार में प्रगति और नए अवसर मिलेंगे।कर्क : पारिवारिक खुशहाली और रुके कामों में गति।सिंह : मान-सम्मान और कॅरिअर में उन्नति।कन्या : आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें।तुला : सुख-सुविधाओं में वृद्धि और रिश्तों में मधुरता।वृश्चिक : अटके काम पूरे होंगे, धन लाभ के संकेत।धनु : भाग्य का साथ और योजनाओं में सफलता।मकर : व्यापार में उन्नति और मेहनत का फल।कुंभ : नए अवसर, धन लाभ और पारिवारिक खुशियों के योग।मीन : मानसिक शांति और शुभ समाचार के योग।नौ नवंबर को गोवर्धन पूजासोमवार नौ नवंबर को सोमवती अमावस्या रहेगी। इसके बाद कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा पर गोवर्धन पूजा की जाएगी। पूजा का समय दोपहर 12:30 बजे के बाद है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गोमाता और गोवर्धन पर्वत की पूजा करने से सुख-समृद्धि और अन्न-धन की प्राप्ति होती है।