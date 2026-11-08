Kanpur News: दीपावली पर सामान्य से अधिक रहेगा तापमान

विज्ञापन

हवाओं की वजह से हल्की ठंडक रहेगी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के आंकड़ों के मुताबिक छह दिनों से अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक है। शनिवार को दिन का तापमान सात नवंबर के सामान्य औसत से 0.3 डिग्री और रात का तापमान 0.8 डिग्री अधिक रहा है। विवि के मौसम विभाग के नोडल एवं तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि आठ नवंबर वर्ष 2025 को अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री और न्यूनतम 11.7 डिग्री रहा था।उन्होंने बताया कि इस बार तापमान थोड़ा अधिक रहने की संभावना है। भारत मौसम विभाग ने इस साल अल नीनो के प्रभाव के कारण सामान्य औसत से अधिक तापमान रहने की संभावना जताई है। ब्यूरो