Kanpur News: क्लेम निस्तारण में तेजी के लिए दिया तकनीकी प्रशिक्षण

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वरिष्ठ बीमा सर्वेयर एके सिन्हा ने क्लेम प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, सर्वेयर से समन्वय, टीएटी, अनुमान व अंतिम बिल, पार्ट्स-लेबर विवरण और पॉलिसी की शर्तों की जानकारी दी। प्रतिभागियों ने क्लेम से जुड़ी विभिन्न परिस्थितियों पर विशेषज्ञों से चर्चा की। आईआईआईएसएलए के पूर्व निदेशक एवं दुर्घटना विशेषज्ञ निर्मल त्रिपाठी ने बताया कि यह संस्थान का दूसरा तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य वर्कशॉप, सर्वेयर और बीमा क्षेत्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर क्लेम प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना है। कार्यक्रम में आईआईआईएसएलए कानपुर के कोऑर्डिनेटर पीके चतुर्वेदी, डिप्टी कोऑर्डिनेटर सोनी सिंह, कार्यकारिणी सदस्य नीरज चड्ढा, वैभव अग्रवाल, प्रवीण चौरसिया, अभिषेक बाजपेयी और अनुभव शर्मा मौजूद रहे। उत्कृष्ट क्लेम दस्तावेजीकरण के लिए व्यास बाजपेयी को सम्मानित किया गया।