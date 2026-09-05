कन्नौज: हाईवे पर बाइक सवार शिक्षक पर पलटा ट्रक, दो घंटे तक दबा रहा शव
Kannauj News: अलीगढ़-कानपुर हाईवे पर शुक्रवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। विपरीत दिशा से बाइक लेकर जा रहे शिक्षक पर सामने से आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक के नीचे दबने से बाइक सवार शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई।
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करीब दो घंटे तक शव ट्रक के नीचे दबा रहा। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकलवाया। हादसे की खबर घर पहुंचते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई। गुरसहायगंज के मोहल्ला रामकृष्ण नगर निवासी सचिन प्रजापति (27) शुक्रवार रात करीब दस बजे बाइक से ग्रीन फील्ड हाईवे पर जा रहे थे।
बताया गया कि वह हाईवे पर विपरीत दिशा में बाइक चला रहे थे। इसी दौरान झारखंड के जमशेदपुर से तार लादकर गाजियाबाद जा रहा ट्रक वहां पहुंचा। बाइक को सामने देखकर ट्रक चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगते ही ट्रक अनियंत्रित होकर बाइक सवार सचिन के ऊपर पलट गया। सचिन ट्रक के नीचे दब गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
दो घंटे तक ट्रक के नीचे दबा रहा शव
हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू कराया। ट्रक को हटाने और उसके नीचे दबे सचिन को बाहर निकालने में करीब दो घंटे लग गए। जब उन्हें बाहर निकाला गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।
पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए
सचिन की मौत की सूचना घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पत्नी प्रियंका का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। सचिन अपने पीछे पत्नी प्रियंका और दो पुत्र तनिष्क व कुशाग्र को छोड़ गए हैं। सचिन विद्यालय में शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य करते थे। उनकी मौत की खबर से परिवार के साथ परिचितों और मोहल्ले में भी शोक की लहर दौड़ गई।