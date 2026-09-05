कन्नौज: हाईवे पर बाइक सवार शिक्षक पर पलटा ट्रक, दो घंटे तक दबा रहा शव

पत्नी और दो बच्चों को छोड़ गए

सचिन की मौत की सूचना घर पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पत्नी प्रियंका का रो-रोकर बुरा हाल हो गया। सचिन अपने पीछे पत्नी प्रियंका और दो पुत्र तनिष्क व कुशाग्र को छोड़ गए हैं। सचिन विद्यालय में शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य करते थे। उनकी मौत की खबर से परिवार के साथ परिचितों और मोहल्ले में भी शोक की लहर दौड़ गई।