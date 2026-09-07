Kanpur News: ताइक्वांडो में खिलाड़ियों ने दिखाई तकनीक और रफ्तार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

व्हाइट बेल्ट वर्ग में करम वीर गुप्ता, अविका चौरसिया, आरोही, अन्या कटियार, प्रेरणा दिवाकर, साध्य पांडे, अर्पित भाटिया और कनिष्क सिंह सिसोदिया ने पहला स्थान हासिल किया। उत्कर्ष दुबे, रेयांश अवस्थी, आंशिक बिंद, दीपांशी पाल, कशिश, लवली गुप्ता और प्रेमिका अग्निहोत्री दूसरे और श्रेया मिश्रा व अर्पित भाटिया तृतीय स्थान पर रहे।येलो बेल्ट में विहा द्विवेदी, विहान द्विवेदी, आदवी सिंह, प्रत्युषा रावत, अधिराज पांडे, दिशानी और अन्य पटेल ने पहला, उत्कर्ष मिश्रा, आदिश्री पांडे, अविका ने दूसरा और आरव शर्मा ने तीसरा स्थान जीता।ग्रीन बेल्ट में तेजस्वी कमल, ऐश्वर्यराज, काश्वी जायसवाल ने प्रथम, अंश पांडे, पूर्वी पटेल, इवांका पाठक ने द्वितीय और विवान ठाकुर, अग्रिम सचान तृतीय स्थान पर रहे। ग्रीन वन में आराध्या शर्मा, दृश्य पाठक, विश्व प्रखर, आरोही ने पहला, श्लोक सिंह ने दूसरा और वरलिका द्विवेदी व आराध्या राय ने तीसरा स्थान हासिल किया।ब्लू बेल्ट में आगमन श्रीवास्तव प्रथम, श्रेया सिंह द्वितीय और अंजनेय राय तृतीय रहे। ब्लू बेल्ट वन में अनंत कुमार ने प्रथम, आद्विक सिंह ने द्वितीय और गौरी सचान ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। रेड बेल्ट में शिवा सोनकर और अनिक पांडे प्रथम रहे।कानपुर ताइक्वांडो एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश दीक्षित, अविनाश चंद्र द्विवेदी, राम गोपाल बाजपेई, आयुष मिश्रा, वकील अहमद, धर्मेश कुमार आदि मौजूद रहे।