Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Sweets worth Rs 3 crore sold on Dussehra, shopkeepers happy with good business

Kanpur News: दूज पर बिकी तीन करोड़ की मिठाई, अच्छे कारोबार से दुकानदार खुश

Thu, 12 Nov 2026 12:37 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Thu, 12 Nov 2026 12:37 AM IST
विज्ञापन
Sweets worth Rs 3 crore sold on Dussehra, shopkeepers happy with good business
कानपुर देहात। दिवाली के बाद दूज पर बुधवार को बाजार में रौनक रही। दुकानदारों ने काउंटर पर तरह-तरह की मिठाइयां सजाईं। सुबह से यहां खरीदार पहुंचे और पसंद की मिठाइयां खरीदीं। करीब तीन करोड़ की मिठाई बिकने का अनुमान है। इधर, अच्छे कारोबार पर दुकानदार खुश नजर आए।
विज्ञापन

दिवाली सबसे बड़ा त्योहार है। इस दौरान जमकर कारोबारी गतिविधियां होती हैं। तमाम हाथों को काम मिलता है और आय में वृद्धि होती है। दिवाली पर तो दुकानों में मिठाई, ड्राई फ्रूट व उपहार आदि की खूब बिक्री हुई थी। इधर बहन-भाई के स्नेह के पर्व दूज पर भी अच्छे कारोबार की उम्मीद दुकानदार लगाए थे। इसके लिए पहले से ही तैयारी की गई थी। अकबरपुर, रूरा, सिकंदरा, झींझक, रसूलाबाद, डेरापुर, रनियां, मूसानगर, पुखरायां, राजपुर व शिवली आदि क्षेत्र में बुधवार सुबह से ही मिठाई दुकानें सज गईं। काउंटर पर रंग-बिरंगी मिठाई ने ग्राहकों को आकर्षित किया।
विज्ञापन

किसी ने गुलाब जामुन और मोतीचूर के लड्डू खरीदे तो किसी ने छेना रसगुल्ला और रसमलाई पसंद किया। बेसन और मूंग दाल से बनी मिठाइयों के साथ मेवा के लड्डू व काजू कतली अधिक पसंद की गई। हालांकि ग्राहकों ने सेहत का ध्यान रखते हुए मिठाइयां पसंद की। दुकानों पर भाइयों के साथ बहनें भी मिठाई खरीदने पहुंचीं। पूरे दिन दुकानों पर खूब चहल-पहल रही। जनपद में करीब पांच हजार से अधिक मिठाई दुकानों पर कारोबार अच्छा रहा। कारोबारी जानकारों के अनुसार दूज पर एक दिन में ही करीब तीन करोड़ की मिठाई बिकने का अनुमान है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed