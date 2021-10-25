Kanpur News: आठ साल से कूल्हे के दर्द से परेशान मरीज का सफल हिप रिप्लेसमेंट

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सुनील पिछले करीब आठ वर्षों से कूल्हे की समस्या से जूझ रहे थे। इसके चलते उन्हें रोजमर्रा के काम करने में परेशानी हो रही थी। परिजन उन्हें उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। यहां चिकित्सक डॉ. आरके गौतम और डॉ. शाहिद ने चिकित्सकीय परीक्षण और जरूरी जांचों के बाद हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की सलाह दी। सहमति के बाद शुक्रवार को डॉक्टरों की टीम ने एनेस्थीसिया टीम में डॉ. मनोज निगम और डॉ. उमेश कुमार के साथ मिलकर ऑपरेशन किया।मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अंबरीश कुमार गुप्ता ने कहा कि संस्थान का उद्देश्य जनपद के मरीजों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराना है। आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र मरीजों को जटिल और महंगे ऑपरेशन का लाभ निशुल्क मिल रहा है। मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ चिकित्सकों और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार से मरीजों को उपचार के लिए बड़े शहरों की ओर जाने की जरूरत कम होगी।