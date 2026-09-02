Kanpur News: तेज रफ्तार वाहन ने छात्र को कुचला, मौत पर परिजन ने किया हंगामा

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शाहजहांपुर निवासी कुंवर सिंह पाल ने बताया कि इकलौता बेटा आशीष कुमार (19) बीएससी का छात्र था। रक्षाबंधन पर उसकी बुआ राजकुमारी दिल्ली से घर आई थीं। मंगलवार शाम को उन्हें वापस दिल्ली जाना था। इसके लिए दोपहर 12 बजे के करीब बेटा अपनी बुआ राजकुमारी के लिए दिल्ली जाने वाली बस का टिकट करवाने के लिए मुगल मार्ग किनारे स्थित ट्रैवल्स एजेंट की दुकान पर पैदल जा रहा था। काली माता मंदिर के सामने पहुंचने पर तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार कुचल दिया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।घटना की जानकारी होते ही मौके पर परिजन व ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। घटना से नाराज परिजन कार्रवाई की मांग कर हंगामा करने लगे। सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष कालीचरन कुशवाहा ने नाराज परिजन को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत करवाया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस दौरान करीब 20 मिनट तक मुगल मार्ग पर आवागमन बाधित रहा। थानाध्यक्ष कालीचरन कुशवाहा ने बताया कि हादसा कर भागे वाहन चालक की तलाश की जा रही है। मामले में तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।..................इकलौते बेटे की मौत से बदहाल हुई मांसड़क हादसे में इकलौते बेटे की मौत पर उसकी मां विनीता, बहन प्रिया, पिता कुंवर सिंह व परिजन रो-रोकर बेहाल हैं। कुंवर सिंह ने बताया कि बेटा राजपुर के एक निजी शिक्षण संस्थान से बीएससी की पढ़ाई के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। हादसे ने उनका सहारा छीन लिया।