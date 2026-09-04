फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Statements of Santosh and Ramu Pathak recorded in the land fraud case.

Kanpur News: जमीन की धोखाधड़ी मामले में दर्ज हुए संतोष व रामू पाठक के बयान

Fri, 04 Sep 2026 01:46 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Fri, 04 Sep 2026 01:46 AM IST
विज्ञापन
Statements of Santosh and Ramu Pathak recorded in the land fraud case.
कानपुर देहात। रसूलाबाद थाने में दर्ज जमीन की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक के भाई संतोष व रामू पाठक की बृहस्पतिवार को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम में पेशी हुई। यहां रसूलाबाद थाना के विवेचक ने न्यायालय की अनुमति पर दोनों के बयान दर्ज किए। दोनों औरैया के दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। औरैया में अधिवक्ता मंजुल चौबे व उनकी बहन की हत्या के मामले में उरई जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे भड़ारीपुर औरैया निवासी पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक के भाई रामू पाठक को पुलिस बृहस्पतिवार सुबह 11:30 बजे के करीब माती स्थित कोर्ट लेकर आई। वहीं, फिरोजाबाद जेल में बंद पूर्व ब्लॉक प्रमुख संतोष पाठक को दोपहर 03:10 बजे के करीब कोर्ट में लाया गया। यहां कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों लोगों को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम कोर्ट में पेश किया गया।
विज्ञापन

कोर्ट की अनुमति के बाद रसूलाबाद थाना के विवेचक एसआई रामप्रकाश ने दोनों के रसूलाबाद थाना में दर्ज हुए जमीन धोखाधड़ी के मामले में बयान दर्ज किए। इसमें जमीन के बारे में जानकारी की गई। इसके बाद करीब 3:47 बजे पर पुलिस संतोष को फिरोजाबाद व रामू को उरई जेल ले गई। इस दौरान पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed