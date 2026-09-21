कानपुर: जमीन पर कब्जा कर पचास लाख की रंगदारी मांगने का आरोपी नौ माह बाद गिरफ्तार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 21 Sep 2026 10:49 AM IST
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चकेरी पुलिस ने जमीन पर कब्जा कर पचास लाख की रंगदारी मांगने में आरोपी कोयला नगर निवासी हरिलाल लोध को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ रंगदारी मांगने, मारपीट समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज थी। गाजियाबाद के राज नगर निवासी विशाल पांडेय ने दिसंबर 2025 में दो अधिवक्ताओं और उनके अन्य साथियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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