Kanpur News: झकरकटी बस अड्डे निर्माण के लिए मिट्टी परीक्षण शुरू

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लंबे समय से झकरकटी बस अड्डे को आधुनिक सुविधाओं युक्त बनाने की मांग उठती रही है। अब ट्रिपल पी मॉडल के तहत इसे अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाना है। मेट्रो के बगल में जिस रास्ता का चुनाव किया गया है, अभी वहां झील है, झील के उस हिस्से का समतलीकरण करके रास्ता बनाया जाएगा। कंपनी ने झील के अंदर की मिट्टी का भी परीक्षण कर लिया है। बस अड्डे के अंदर जाने वाला रास्ता मेट्रो स्टेशन के बगल से होते हुए भूतल में जाएगा। उसी भूतल में बसों के लिए प्लेटफार्म भी बनाए जाएंगे।बस अड्डे पर चालक, परिचालकों के लिए एसी प्रतीक्षालय भी बनाया जाएगा। सात मंजिला इस इमारत में भूतल भी होंगे। एसी और नाॅन एसी बसों के लिए अलग-अलग 16 प्लेटफार्म बनाए जाएंगे। ट्रिपल पी मॉडल के चलते बस अड्डे का 45 भाग एरिया कामर्शियल रहेगा जबकि 55 फीसदी क्षेत्र से बसों का संचालन और आवागमन होगा। कामर्शियल एरिया में मॉल, होटल, मल्टीप्लेक्स बनेंगे। यात्रियों को यहां फूड कोर्ट, किड्स जोन, चार्जिंग जोन, एसी प्रतीक्षालय और फ्री वाई-फाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। बसों के आवागमन की जानकारी देने वाला डिजिटल डिस्पले बोर्ड भी लगाया जाएगा।झकरकटी बस अड्डे के निर्माण में करीब ढाई साल का समय लगेगा। माना जा रहा है कि दीपावली के बाद जब मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट आ जाएगी तो निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इसके चलते बस अड्डे को यहां से हटा सिग्नेचर सिटी बस अड्डे शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि परिवहन विभाग यहां से संचालित होने वाली बसों को शहर के अन्य बस अड्डों में भी शिफ्ट करने के बारे में विचार कर रहा है।कोट:निर्माण कार्य के मिट्टी का परीक्षण शुरू हुआ है, पूरी तरह से निर्माण कार्य शुरू होने की सूचना जब कंपनी देगी तो बस अड्डे की शिफ्टिंग पर विचार किया जाएगा। -महेश कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक, रोडवेजइस संबंध में कानपुर परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार का कहना है किसिग्नेचर सिटी बस कई अड्डा से बसों का संचालन किया जाएगा।