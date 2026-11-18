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झालोखर स्थित श्री भुवनेश्वरी महेश्वरानंद गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित ट्रायल महाविद्यालय के स्पोर्ट्स ऑफिसर अरुण द्विवेदी की देखरेख में हुआ। चयन बोर्ड में अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी हिमांशु सिंह और राष्ट्रीय रेफरी नितिन तिवारी शामिल रहे। चयनकर्ताओं ने खिलाड़ियों की तकनीकी दक्षता, कौशल और प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न भार वर्गों और इंडिविजुअल पूमसे स्पर्धा के लिए खिलाड़ियों का चयन किया।टीएफसी फिटनेस क्लब पनकी के पांच खिलाड़ियों अश्विन द्विवेदी (63 किग्रा), अंतरिक्ष वर्मा (68 किग्रा), अभिषेक सिंह (74 किग्रा), प्रबल प्रताप सिंह (87 किग्रा) और वंश राव (इंडिविजुअल पूमसे) ने टीम में जगह बनाई। एक अन्य खिलाड़ी फर्रुखाबाद के अभिषेक (54 किग्रा) भी टीम में हैं।