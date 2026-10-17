Kanpur News: टेबल टेनिस में सर पदमपत सिंहानिया स्कूल ने जीता खिताब

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बालक अंडर-9 वर्ग के फाइनल में मृगांक बागची ने रुद्रांश सिंह को 9-11, 11-3, 11-5 से हराकर विजेता का खिताब हासिल किया। बालिका अंडर-11 वर्ग के फाइनल मुकाबले में हितांशी पोप्तानी ने मिष्ठी तिवारी को 11-4, 11-8 से हराकर खिताब अपने नाम किया। बालक अंडर-11 वर्ग के फाइनल में उन्मुक्त ठाकुर ने शौर्यवीर विज को 11-8, 4-11, 11-9 से हराया। बालिका अंडर-13 वर्ग में देवर्षिका शुक्ला ने फाइनल में पंखुरी को 11-7, 11-3 से हराया।बालक अंडर-13 वर्ग में अधिराज मजूमदार ने फाइनल में ध्रुवांक को 11-9, 11-9 से पराजित किया। बालिका अंडर-15 वर्ग में देवर्षिका शुक्ला ने फाइनल में अन्या गुप्ता को 11-9, 11-9 से मात दी। बालक अंडर-15 वर्ग में विहान ने फाइनल में मानस पोप्तानी को 12-10, 11-6 से पराजित किया। बालिका अंडर-17 वर्ग में प्रेक्षा तिवारी ने फाइनल में देवर्षिका शुक्ला को 11-8, 11-9 से हराया।बालक अंडर-17 वर्ग के फाइनल में आशुतोष गुप्ता ने दक्ष खंडेलवाल को 6-11, 11-9, 11-7 से मात दी। समापन समारोह में उत्तर प्रदेश टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष संजीव पाठक, दि चिंटल्स स्कूल की डायरेक्टर कविशा विज, प्रिंसिपल स्मिता धवन और केटीटीए के सचिव संजय टंडन ने विजेताओं को पुरस्कृत किया।