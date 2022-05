{"_id":"62899ac663eacf133908c03f","slug":"sikh-riots-1984-kanpur-anti-sikh-riots-accused-may-be-arrested-soon-sit-dg-meets-chief-minister","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Kanpur Sikh Riots: सिख विरोधी दंगे के आरोपी जल्द हो सकते हैं गिरफ्तार, मुख्यमंत्री से एसआईटी के डीजी की मुलाकात ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: हिमांशु अवस्थी Updated Sun, 22 May 2022 07:37 AM IST