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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Shuklaganj: Residents block road and raise slogans over 24-hour power outage in Mishra Colony

Shuklaganj: 24 घंटे से बिजली न आने से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर की नारेबाजी, लाइनमैन को बंधक बनाया

Fri, 21 Aug 2026 12:06 AM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शुक्लागंज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शुक्लागंज Published by: Shikha Pandey Updated Fri, 21 Aug 2026 12:06 AM IST
सार

लाइनमैन को पब्लिक ने बंधक बना लिया। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया।

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Shuklaganj: Residents block road and raise slogans over 24-hour power outage in Mishra Colony
पुलिस ने लोगों को शांत कराया - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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शुक्लागंज के मिश्रा कॉलोनी मछली गेट के पास रखा ट्रांसफार्मर बुधवार रात 11 बजे खराब हो गया था। गुरुवार रात 11 बजे तक दूसरा ट्रांसफार्मर लगने के बाद भी बिजली आपूर्ति चालू न होने पर क्षेत्रीय लोगों ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया। साथ ही लाइनमैन को बंधक बना लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पब्लिक को शांत कर लाइनमैन को छुड़ाया इसके बाद बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर मरम्मत करने का काम शुरू कराया।
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