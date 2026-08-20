आधा किमी छाई धुंध: कानपुर में गद्दा फैक्टरी में लगी आग, दमकल की आठ गाड़ियों ने पाया काबू

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कुछ ही देर में आग ज्वलनशील पदार्थ व रुई के ढेर तक पहुंच गई। ऊंची लपटें उठने लगीं। कर्मी बाहर की ओर भागे। सूचना पर पनकी, चकेरी सहित अन्य फायर स्टेशनों से दमकल की आठ गाड़ियों ने दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कुछ ही देर में आग ज्वलनशील पदार्थ व रुई के ढेर तक पहुंच गई। ऊंची लपटें उठने लगीं। कर्मी बाहर की ओर भागे। सूचना पर पनकी, चकेरी सहित अन्य फायर स्टेशनों से दमकल की आठ गाड़ियों ने दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

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चकरपुर सर्विस रोड पर स्थित ऑडिटोरियल बिल्डिंग में आदित्य गर्ग की शिल्पा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन नाम से गद्दा फैक्टरी है। मैनेजर सोमेश्वर सिंह के मुताबिक, गुरुवार शाम करीब साढ़े चार बजे फैक्टरी में अचानक आग लग गई।