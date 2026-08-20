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आधा किमी छाई धुंध: कानपुर में गद्दा फैक्टरी में लगी आग, दमकल की आठ गाड़ियों ने पाया काबू

Thu, 20 Aug 2026 11:36 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Thu, 20 Aug 2026 11:36 PM IST
सार

Kanpur News: सचेंडी के चकरपुर इलाके में गद्दा फैक्टरी में भीषण आग लग गई। आग से आधा किमी तक धुंध छा गई। 

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Kanpur: Fire breaks out at mattress factory; eight fire tenders bring it under control
गद्दा फैक्टरी में लगी आग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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चकरपुर सर्विस रोड पर स्थित ऑडिटोरियल बिल्डिंग में आदित्य गर्ग की शिल्पा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन नाम से गद्दा फैक्टरी है। मैनेजर सोमेश्वर सिंह के मुताबिक, गुरुवार शाम करीब साढ़े चार बजे फैक्टरी में अचानक आग लग गई।
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कुछ ही देर में आग ज्वलनशील पदार्थ व रुई के ढेर तक पहुंच गई। ऊंची लपटें उठने लगीं। कर्मी बाहर की ओर भागे। सूचना पर पनकी, चकेरी सहित अन्य फायर स्टेशनों से दमकल की आठ गाड़ियों ने दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
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Kanpur: Fire breaks out at mattress factory; eight fire tenders bring it under control
गद्दा फैक्टरी में लगी आग - फोटो : अमर उजाला
लपटें उठती देख कर्मचारियों ने भाग कर जान बचाई। गद्दों और रुई में आग के कारण करीब आधा किमी के दायरे में धुएं का काला गुबार छा गया। इससे लोगों को सांस लेने में तक दिक्कत हुई।

Kanpur: Fire breaks out at mattress factory; eight fire tenders bring it under control
गद्दा फैक्टरी में लगी आग - फोटो : अमर उजाला
मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है, कोई जन हानि नहीं हुई है। प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई है।
 
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