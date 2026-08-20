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Weather Update: मौसम प्रणालियां सक्रिय, 25 तक होती रहेगी बूंदाबांदी, मौसम विभाग ने की ये भविष्यवाणी

Fri, 21 Aug 2026 12:06 AM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Fri, 21 Aug 2026 12:06 AM IST
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Weather Update: Weather systems active; light rain to continue until the 25th
कानपुर में बारिश - फोटो : अमर उजाला

सक्रिय मौसम प्रणालियां बीच-बीच में मानसूनी गतिविधियों को तेज कर दे रही हैं। इससे बारिश हो रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 25 अगस्त तक बूंदाबांदी होती रहेगी। कानपुर परिक्षेत्र में अगस्त के 20 दिनों में अब तक 336.8 मिमी बारिश हो चुकी है जबकि पूरे अगस्त महीने की सामान्य औसत बारिश 242.6 मिमी है।

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चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि की मौसम वेधशाला में गुरुवार को सुबह आठ बजे तक 61 मिमी बारिश दर्ज की गई। दिन में कुछ देर तेज धूप निकली। निम्न दबाव बनते ही माहौल में नमी 95 प्रतिशत पर पहुुंची तो बारिश होने लगी।

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Weather Update: Weather systems active; light rain to continue until the 25th
कानपुर में बारिश - फोटो : अमर उजाला
विवि के मौसम विभाग के नोडल एवं तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि पूरे सप्ताह बूंदाबांदी होने का अनुमान है। स्थानीय स्तर पर कहीं-कहीं तेज बारिश हो सकती है। 25 अगस्त तक बूंदाबांदी होती रहेगी।

तापमान
अधिकतम- 32.4 डिग्री सेल्सियस
न्यूनतम- 23.6 डिग्री सेल्सियस
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