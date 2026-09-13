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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Shuklaganj Jajmau Ganga Bridge could not be closed at 12 o clock trial could not start on time

शुक्लागंज: 12 बजे से नहीं बंद हो सका जाजमऊ गंगा पुल, समय पर नहीं शुरू हो सका ट्रायल, बदरका पर लगे बोल्डर

Sun, 13 Sep 2026 02:37 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sun, 13 Sep 2026 02:37 PM IST
सार

Kanpur News: जाजमऊ पुराने गंगापुल की मरम्मत के लिए जिला प्रशासन और एनएचएआई का भारी वाहनों को रोकने का ट्रायल रविवार दोपहर 12 बजे शुरू नहीं हो सका। हालांकि, टीम ने बदरका चौराहे पर क्रेन की मदद से बड़े पत्थर के बोल्डर रखकर और नोटिस बोर्ड लगाकर डायवर्जन की तैयारी पूरी की है।

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Shuklaganj Jajmau Ganga Bridge could not be closed at 12 o clock trial could not start on time
जाजमऊ गंगा पुल पर वाहनों को रोकने के लिए लगाए गए बोल्डर - फोटो : amar ujala

विस्तार
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शुक्लागंज में जाजमऊ पुराने गंगापुल की मरम्मत के लिए जिला प्रशासन और एनएचएआई द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। जिला प्रशासन ने शनिवार को ही डायवर्जन के लिए सूचना सार्वजनिक कर दी है। भारी वाहनों पर जाजमऊ गंगा पुल पर रोक रहेगी।

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वहीं, आज 13 सितंबर को दोपहर 12 बजे से भारी वाहनों को रोकते हुए ट्रायल कार्य शुरू करना था। इसके बावजूद दोपहर के दो बजे तक नहीं शुरू हो सका। भारी वाहनों का पुराने गंगापुल पर आवागमन जारी रहा। हालांकि इस बीच बदरका चौराहे पर एनएचएआई द्वारा क्रेन की मदद से लखनऊ से कानपुर की ओर जाने वाले वाहनों को रोकने के लिए पत्थर के बोल्डर रखवाए गए।

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वाहनों को नए रूट की तरफ डायवर्ट किया जाएगा
साथ ही, नोटिस बोर्ड भी लगवाया गया। एनएचएआई के अधिकारियों का कहना है कि गदन खेड़ा (उन्नाव) और उसके पीछे से जब भारी वाहनों को पूरी तरह रोककर नए रूट की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। उसके बाद ही पुराने गंगापुल पर ट्रायल प्रक्रिया विधिवत रूप से शुरू हो सकेगी।

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