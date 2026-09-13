शुक्लागंज: 12 बजे से नहीं बंद हो सका जाजमऊ गंगा पुल, समय पर नहीं शुरू हो सका ट्रायल, बदरका पर लगे बोल्डर

शुक्लागंज में जाजमऊ पुराने गंगापुल की मरम्मत के लिए जिला प्रशासन और एनएचएआई द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। जिला प्रशासन ने शनिवार को ही डायवर्जन के लिए सूचना सार्वजनिक कर दी है। भारी वाहनों पर जाजमऊ गंगा पुल पर रोक रहेगी।

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वहीं, आज 13 सितंबर को दोपहर 12 बजे से भारी वाहनों को रोकते हुए ट्रायल कार्य शुरू करना था। इसके बावजूद दोपहर के दो बजे तक नहीं शुरू हो सका। भारी वाहनों का पुराने गंगापुल पर आवागमन जारी रहा। हालांकि इस बीच बदरका चौराहे पर एनएचएआई द्वारा क्रेन की मदद से लखनऊ से कानपुर की ओर जाने वाले वाहनों को रोकने के लिए पत्थर के बोल्डर रखवाए गए।