Kanpur News: शहर की विरासत की कहानी दुनिया को बताएं

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कानपुर। विश्व पर्यटन दिवस पर सोसाइटी फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट एवं मुस्कुराए कानपुर की ओर से कानपुर प्राणी उद्यान में पर्यटन मंथन का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर डॉ. सिधांशु राय ने कहा कि हर स्कूल में टूरिज्म एंबेसडर और संस्थाओं से पर्यटन मित्र बनाए जाएं। यह शहर की विरासत की कहानी दुनिया को बताएं। फॉरेस्ट ऑफिसर फिरोज ने कहा हम चिड़ियाघर को इको-टूरिज्म का केंद्र बनाएंगे। आनंद गुप्ता ने कहा कानपुर पर्यटन पर क्यूआर कोड बेस्ड डिजिटल ब्रोशर तैयार किया जाए जिसमें पर्यटन स्थल, घाट, मंदिर, फूड स्ट्रीट और होटल सबकी जानकारी हो। फॉरेस्ट ऑफिसर अजय सिंह ने बच्चों में प्रकृति का महत्व बताने पर जोर दिया। रोचक रोहतगी और स्वयं नंदा ने कहा कि पर्यटन पर बातें और इतिहासकार, कलाकार, शिक्षाविद, फोटोग्राफर और यूट्यूबर निरंतर संवाद करें। बैठक में पीसी अग्निहोत्री, अमित अग्रवाल, विनोद टंडन, गोपाल खन्ना, राजेश ग्रोवर, अखिल त्यागी, डॉ. पंकजा पांडे, डॉ. कामायनी शर्मा, दिनेश वार्ष्णेय, अनूप द्विवेदी, सीमा निगम, डॉ. हेमंत मोहन, डॉ. आरती मोहन, आदि रहे।