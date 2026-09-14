कानपुर: घंटाघर चौराहे पर भीषण जाम, सड़कों पर रेंगते रहे वाहन; ट्रेन पकड़ने वाले यात्री भी परेशान

रोज जाम से जूझ रहे शहरवासी

घंटाघर क्षेत्र में जाम की समस्या कोई नई नहीं है। स्थानीय लोगों के मुताबिक टेंपो और ई-रिक्शा की अव्यवस्थित आवाजाही के कारण आएदिन यातायात प्रभावित होता है। पीक ऑवर में स्थिति और गंभीर हो जाती है। लोगों ने यातायात पुलिस से टेंपो और ई-रिक्शा के खड़े होने की व्यवस्था तय करने, चौराहे पर प्रभावी यातायात प्रबंधन और अतिक्रमण पर कार्रवाई की मांग की है, ताकि रोज लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिल सके।