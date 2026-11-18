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राज्यपाल के निर्देश पर तैयार की जा रही इस योजना में विवि के छह स्कूलों को शामिल किया गया है। प्रशिक्षण की अवधि 40 घंटे निर्धारित की गई है। इसे करीब एक से डेढ़ महीने में पूरा कराया जाएगा। पाठ्यक्रम इस तरह तैयार किए जा रहे हैं कि प्रशिक्षणार्थियों को केवल किताबी जानकारी न मिले बल्कि वे संबंधित काम को खुद करके भी सीखें।इनमें कुछ ऐसे कोर्स भी शामिल हैं जिनकी स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार की संभावनाएं हैं। होटल मैनेजमेंट स्कूल में फूड एवं बेकरी, बेसिक साइंसेज स्कूल में अगरबत्ती एवं धूप उत्पादन और क्रिएटिव एंड परफार्मिंग आर्ट्स स्कूल में पॉटरी का प्रशिक्षण मिलेगा। हेल्थ साइंसेज स्कूल वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्थ असिस्टेंट तैयार करेगा। एडवांस्ड एग्रीकल्चर साइंसेज स्कूल में फ्लावर डेकोरेशन और इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्कूल में एसी व सोलर रिपेयरिंग सिखाई जाएगी।पाठ्यक्रमों के संचालन की जिम्मेदारी तय करते हुए प्रो. राकेश कुमार द्विवेदी को चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। डॉ. विशाल अवस्थी और डॉ. दिव्यांश शुक्ला उनका सहयोग करेंगे। फिलहाल सभी कोर्सों का सिलेबस तैयार किया जा रहा है। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। विश्वविद्यालय की योजना इसी साल इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को शुरू करने की है।