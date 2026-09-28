Kanpur News: रामगंगा नहर में मिला युवक का अर्धनग्न शव, शिनाख्त नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Mon, 28 Sep 2026 01:38 AM IST
विज्ञापन
रसूलाबाद। थाना क्षेत्र के परसौरा गांव के पास रामगंगा नहर किनारे रविवार सुबह एक युवक का अर्धनग्न शव बबूल के पेड़ से अटका मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बाहर निकाल जांच-पड़ताल की। शिनाख्त न होने पर शव मोर्चरी भेजा है। रामगंगा नहर किनारे शौच को गए किसानों ने पानी में शव देख पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकलवाया। इसके बाद फोरेंसिक टीम बुलाई गई। टीम ने पहुंच कर साक्ष्य जुटाए। इधर शव मिलने की जानकारी पर आसपास गांव के लोग जा पहुंचे। शव ने क्षत-विक्षत शव देख हत्या कर फेंके जाने की बात कही। पुलिस ने लोगों से पहचान कराने की कोशिश की लेकिन शव पानी में पड़े रहने के कारण फूल जाने से कोई पहचान नहीं कर सका। थानाध्यक्ष एसएन सिंह ने बताया कि शव कई दिनों पुराना मालूम पड़ता है। मृतक का बायां हाथ कलाई से कटा हुआ है। शरीर में काली सैंडो बनियान लाल बॉर्डरदार मिली है। शव के शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। (संवाद)
विज्ञापन