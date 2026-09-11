औरैया: कानपुर-इटावा हाईवे पर बच्चों से भरी बस में तोड़फोड़, मासूमों में मची चीख-पुकार

चालक से विवाद के बाद बस में घुसे आरोपी

आरोप है कि दोनों युवकों ने बस रुकवाने के बाद चालक के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। चालक ने इसका विरोध किया तो विवाद बढ़ गया। इसके बाद दोनों युवक बस के अंदर घुस गए और तोड़फोड़ शुरू कर दी। आरोपियों ने बस के शीशे तोड़ दिए। अचानक बस में घुसे युवकों और तोड़फोड़ की घटना से बच्चे सहम गए। बस के अंदर चीख-पुकार मच गई। बच्चों में डर का माहौल बन गया। हालांकि, घटना के दौरान किसी बच्चे को चोट नहीं आई।