Kanpur News: सफाई किए बिना कर दिया डामरीकरण, उखड़ने लगी सड़क

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निहाल सिंह रविवार को एक दर्जन से अधिक साथियों के साथ फिर महोली से पुरवामीर जाने वाले मार्ग पर पहुंचे। वीडियो जारी कर बताया कि पहले जहां उन्होंने हाथ से सड़क उखाड़ी थी वहां लीपापोती कर फिर से डामर लगा दिया गया है। वीडियो में वह बगल की सड़क को 4 से 5 फीट तक हाथ से उखाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान उनके साथी भी घोटाले की जांच की मांग कर रहे हैं।निहाल सिंह ने बताया कि वह डोमनपुर और महोली के भाजपा सेक्टर अध्यक्ष हैं। आरोप लगाया कि कुछ नेताओं और ठेकेदारों की मिलीभगत से घटिया सड़क बनाकर क्षेत्रीय विधायक सतीश महाना को बदनाम करने का षड्यंत्र किया जा रहा है।ठेकेदार ने कुछ जगह सड़क की सफाई किए बिना ही डमरीकरण कर दिया था जिससे सड़क उखड़ रही थी। अब ठेकेदार को नोटिस दिया जाएगा और सड़क का उखड़ा हिस्सा फिर से बनवाया जाएगा। - अनूम मिश्रा, अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी