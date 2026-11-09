कानपुर: पति ने पत्नी को मौत के घाट उतारा, पोस्टमार्टम के बाद शव घर पर रख मायके पक्ष के लोगों ने किया हंगामा

विज्ञापन





संजीव नगर कच्ची बस्ती निवासी करन कुमार पेटिंग का काम करता है। रविवार सुबह उसने खाना खाया। फिर पत्नी से उसने रीता देवी (30) से पानी मांगा। इस दौरान दोनों लोगों का आपस में विवाद हो गया। तभी पति ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर उसने गुस्से में पति के सिर पर पटरा मार दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। थाना प्रभारी अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि आरोपी पति करन को गिरफ्तार कर लिया गया है। आक्रोशित मायके पक्ष के लोगों को को समझाने का प्रयास किया जा रहा है।

विज्ञापन

चकेरी थानाक्षेत्र के संजीव नगर कच्ची बस्ती में दीपावली के दिन पति ने पत्नी की सिर पर पटरा मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा, तब मायके पक्ष के लोगों ने शव रखकर हंगामा किया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस आक्रोशित परिजनों को समझाने का प्रयास कर रही है।