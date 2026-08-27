कानपुर: रक्षाबंधन पर रेलवे का तोहफा, प्रयागराज-शकूरबस्ती के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

19 कोच वाली यह ट्रेन 29 अगस्त को प्रयागराज से रवाना होगी और 30 अगस्त को शकूरबस्ती से वापसी करेगी। रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 04165 प्रयागराज-शकूरबस्ती स्पेशल 29 अगस्त को रात आठ बजे प्रयागराज से रवाना होगी। फतेहपुर, कानपुर, इटावा, टूंडला, अलीगढ़ और दिल्ली होते हुए अगले दिन सुबह 10 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी।

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