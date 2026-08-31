बारिश बनी आफत: एक साल बाद फिर वही वादा बेअसर, कानपुर पनकी पावर प्लांट के पानी में डूबा रतनपुर

पिछले साल मिला था आश्वासन, फिर वही हाल

ग्रामीणों के मुताबिक, पिछले वर्ष भी बरसात के दौरान गांव में इसी तरह जलभराव हुआ था। समस्या को लेकर ग्रामीणों ने विरोध जताया था। उस समय पनकी पावर हाउस प्लांट के महाप्रबंधक विजय बहादुर ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि अगली बरसात से पहले जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करा दिया जाएगा।