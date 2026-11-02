Kanpur News: कंजड़नपुरवा में छापा, ड्रोन से निगरानी कर तीन तस्कर पकड़े, नौ किग्रा गांजा बरामद

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डीसीपी साउथ दीपेंद्रनाथ चौधरी ने बताया कि कंजड़पुरवा में सख्ती के बावजूद लगातार मादक पदार्थों की बिक्री की सूचनाएं मिल रही थीं। बीते 15 दिनों से सिविल ड्रेस में पुलिस की दो टीमों की मदद से इलाके का डाटा जुटाया जा रहा था। इसी के तहत रविवार तड़के करीब पांच बजे चार थानों के फोर्स ने बस्ती मेें छापा मारा। इलाके को घेरकर ड्राेन कैमरों से निगरानी की गई।घरों में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस बीच बस्ती से भाग रही महिला समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। अरमान चकेरी, सनिगवां के चिश्तीनगर का रहने वाला है। बाकी दोनों कंजड़नपुरवा के ही निवासी हैं।कंजड़नपुरवा रविवार सुबह छावनी में तब्दील हो गया। चप्पे-चप्पे पर पुलिस की तैनाती दिखी। 50 दरोगा के अलावा पुरुष व महिला सिपाही मौजूद थे। ऊपर ड्रोन मंडराने लगे। इसके बाद बस्ती में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान आसपास से गुजर रहे लोग भी सकते में आ गए। बाद में मादक पदार्थ के तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई होने की बात पता चलने पर राहत की सांस ली।