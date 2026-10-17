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Kanpur News: डीए भुगतान की घोषणा न होने पर किया प्रदर्शन

Sat, 17 Oct 2026 01:57 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 01:57 AM IST
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Protest held over non-announcement of DA payment
कानपुर। नेशनल कोऑर्डिनेशनल कमेटी ऑफ पेंशनर्स एसोसिएशन के आह्वान पर शुक्रवार को प्रगतिशील पेंशनर्स कल्याण समिति ने अर्मापुर स्थित उप महानिदेशक आयुध निदेशालय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया।
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समिति के अध्यक्ष सुरेश कुमार सचान ने कहा कि केंद्र सरकार ने एक जुलाई 2026 से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को देय महंगाई भत्ता, महंगाई राहत की अभी तक घोषणा नहीं की है। यहां समिति के उपाध्यक्ष छबिलाल यादव, विनोद कुमार तिवारी, सुनील कुमार साहू, अशोक वर्मा, विनोद शर्मा, हरिशंकर वर्मा, मोबीन खान, हसमत अली आदि थे। (ब्यूरो)
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